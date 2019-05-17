الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية

تستـأنف الخطوط الجوية العراقية بدءً من السبت رحلاتها الجوية من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد انقطاع 8 أعوام، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس في بغداد، المتحدث باسم الشركة، ليث الربيعي.

وقال الربيعي إن "الخطوط العراقية ستطلق، للمرة الأولى، أول رحلاتها المباشرة من بغداد إلى دمشق يوم السبت، بعد انقطاع 8 أعوام".

وأضاف أن الشركة ستنظّم رحلة واحدة من بغداد إلى دمشق أسبوعيا، منوها بأهمية الرحلات "نظرا لحجم الجالية العراقية في سوريا".

ويرى مراقبون أن توقيت إعادة تشغيل الخطوط الجوية إلى دمشق، بمثابة تدخل عراقي لفك الخناق عن إيران والنظام السوري في الوقت نفسه، والتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلدين.

وكان العراق قد أجرى مع جارتيه عدة مباحثات الشهر الماضي لكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي عبر التواصل الجغرافي وتعزيز التبادل التجاري وبالذات تزويد النظام بالمشتقات النفطية، وتسويق المنتجات الإيرانية، وصدر قرار تأسيس شركة نقل بري مشترك بين الدول الثلاث.

رغم التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بمهاجمة أي قوافل شاحنات قد تنقل أسلحة من إيران إلى لبنان وسوريا عبر العراق؛ إضافة إلى تطبيق حظر بيع النفط على إيران.

وأقلعت آخر رحلة من مطار بغداد الدولي إلى مطار دمشق الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2011، ثم توقفت إثر قيام الثورة السورية.

من جانبها، رحبت وزارة النقل لدى النظام السوري، في بيان، باستئناف الرحلات الجوية للخطوط العراقي