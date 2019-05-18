دول عربية من بينها السعودية وافقت على طلب أمريكي بإعادة الانتشار العسكري في الخليج

أفادت وسائل إعلام سعودية، السبت، أن الرياض ودول عربية وافقت على طلب من واشنطن لإعادة انتشار القوات العسكرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضٍ خليجية.

جاء ذلك وفق وسائل إعلام سعودية منها صحف "العربية" و"عكاظ"، عن صحيفة "الشرق الأوسط"، التي قالت إنها نقلت تلك المعلومات عن مصادر خليجية مطلعة لـم تسمها.

وأوضحت تلك المصادر أن "الموافقة جاءت بناءً على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى (لم تسمها)".

وأكدت أن "الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول الخليج، هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها".

وفي سياق آخر، كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن وجود اتصالات مكثفة بين عدد من العواصم، من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفق ما أورده الإعلام السعودي.

ولم تعلق السعودية أو مجلس التعاون الخليجي بشأن ما أوردته الصحيفة السعودية البارزة بشأن ذلك الاتفاق أو ما أثير بشأن القمتين.

غير أن رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، قال مؤخرا إنه تسلّم دعوة رسمية من الرياض للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، المقرر يومي 31 مايو/أيار، و1 يونيو/حزيران (26 و27 رمضان) بمكة المكرمة.

والجمعة ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية، أن اجتماعا عقد بالعاصمة البحرينية المنامة، بين رؤساء القوات البحرية، وقادة عسكريين بدول مجلس التعاون الخليجي، وقيادات القوات البحرية الأمريكية، لمناقشة أمن الملاحة، دون تفاصيل أكثر عن اللقاء.

ومؤخرا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

والأحد الماضي، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتي نفط سعوديتين كانت ستتجهان إلى واشنطن لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

والثلاثاء، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

والاثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران.