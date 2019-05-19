الدفاع العراقية تعلن إلقاء القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، اعتقال "قيادي" في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان لها، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، قام فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بالقاء القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب جهاد الأنصاري".

وأضاف البيان أن "الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع (منطقة) سهل نينوى، وقد جاءت عملية القبض على هذا المجرم في الجانب الأيسر (الشرقي) لمدينة الموصل".

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط "داعش" مؤخرًا في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.