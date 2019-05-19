السعودية تدعو لعقد قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث "الاعتداءات" في الخليج

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة 30 مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بالخارجية السعودية (لم تسمه).

وعزا المصدر الدعوة لعقد القمتين الطارئتين، إلى بحث "الاعتداءات الأخيرة على محطتي نفط بالسعودية والهجوم على سفن تجارية بالمياه الإقليمية الإماراتية وتداعياتها على المنطقة".

وأشار المصدر إلى حرص الملك سلمان على "التشاور والتنسيق مع مجلس التعاون وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".