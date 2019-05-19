الفريق الأيسلندي للأغنية الأوروبية يرفع علم فلسطين في "يوروفيجن" بتل أبيب

فاجأ الفريق الأيسلندي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي أقيمت في إسرائيل، المشاركين برفع علم فلسطين أثناء التصويت، ما دفع منظمي الحفل إلى مصادرة العلم الفلسطيني من الفريق.

ولم تخل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام من الرسائل السياسية، حيث شهدت فقرة مغنية البوب الأميركية الشهيرة، مادونا، (التي كانت ضيفة على المهرجان) في الليلة الختامية للمسابقة رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقد رافق أغنية مادونا ظهور فتى وفتاة وهما يرقصان خلفها، بجوار بعضهما بعضا، حيث ظهر العلم الإسرائيلي مرسوما على قميص الفتى من الخلف، بينما ظهر العلم الفلسطيني مرسوما على قميص الفتاة.

وكانت مادونا قد رفضت الدعوات إلى عدم مشاركتها في نهائيات مسابقة "يوروفيجن" في تل أبيب، باعتبارها واجهة لتجميل الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وقالت المغنية الأميركية معلقة على ذلك إن الموسيقى توحد الناس، وإنها حضرت بسبب الموسيقى وليس لأسباب سياسية.