"الجهاد الإسلامي": ورشة العمل الاقتصادية بالبحرين تمهيد لتنفيذ "صفقة القرن"

اعتبر قيادي بارز بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الثلاثاء، أن ورشة العمل الاقتصادية، المزمع عقدها في مملكة البحرين الشهر المقبل، بمثابة تمهيد لتنفيذ خطة التسوية الأمريكية المرتقبة المعروفة باسم "صفقة القرن".



وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، في بيان وصل وكالة وكالة الأناضول نسخة منه، إن "ورشة العمل الأمريكية تفتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن، الهادفة إلى تصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان السلام والازدهار".



وأعرب البطش عن إدانة واستهجان حركته لاستضافة مملكة البحرين لورشة العمل الاقتصادية التي "تأتي في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل".



وشدد على أن حركته تعمل من أجل التصدي لـ "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وتقسيم الدول العربية والإسلامية على أسس طائفية وعرقية.



ودعا البطش دول الخليج العربي، إلى "التصدي لمخططات تصفية قضية فلسطين وتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى".



وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، الأحد، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي ال 25 و26 من الشهر المقبل.



وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".