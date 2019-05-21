قناة (13) العبرية تكشف عن دعوة ترامب لشخصيات إسرائيلية للمشاركة في جلسة المنامة الاقتصادية

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوات لشخصيات إسرائيلية، للمشاركة في جلسة المنامة الاقتصادية، التي ستقام نهاية الشهر المقبل، وفق قناة (13) العبرية الخاصة.

وأشارت القناة، الاثنين، أن تلك الدعوة تأتي ضمن الخطة الاقتصادية الخاصة بـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام تعتزم الولايات المتحدة الكشف عنها في يونيو/ حزيران المقبل، ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يونيو المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن "صفقة القرن".

وقالت القناة العبرية إن عدة شخصيات إسرائيلية رسمية وغير رسمية من رجال أعمال، تلقت دعوات وأنه من المتوقع أن تتم الاستجابة بشكل إيجابي من قبل المدعوين.

بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية)، إن إدارة ترامب ستسعى لجمع مئات المليارات من الدولارات لصالح الفلسطينيين ودعمهم اقتصاديا خاصةً في قطاع غزة وذلك ضمن خطة الصفقة.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتتهم القيادة الفلسطينية ترامب بالانحياز التام لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام، المجمدة منذ 2014.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.