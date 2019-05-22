نبيه بري يكشف عن تقدم في المباحثات مع واشنطن حول ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، إن هناك تقدما واضحا في أجواء المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. معرباً عن تفاؤله بـ "انتصار" موقف بلاده.

واعتبر بري، خلال لقائه الأسبوعي بالنواب، أن وحدة الموقف اللبناني كان لها الدور الأساسي في هذا التطور الإيجابي.

وأضاف أنه "متفائل بانتصار الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي".

وقال بري "ربما الأسبوع المقبل يأتينا الجواب حول مجمل الورقة اللبنانية، ونحن نتابع الموضوع"، دون مزيد من التفصيل.

ولم يفصح بري، عن مضمون "الورقة اللبنانية"، التي تم تقديمها خلال المباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية دايفيد ساترفيلد.

إلا أن لبنان يقترح تشكيل لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، بمتابعة أمريكية، في محاول لبلوغ اتفاق نهائي على ترسيم الحدود.

والإثنين، قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إنه يبدو أن "التمسك باللجنة الثلاثية، وبمشاركة الوسيط الأمريكي لا تراجع عنه في بيروت، وقبول تل أبيب بتلك الآلية سيعتبر مكسبا للبنان في ملف الترسيم".

ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة لبنان في ترسيم حدودها الجنوبية، مشددا على التمسك بسيادة بلده.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9.

وتلك المنطقة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت، في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب في المنطقة.

وتبذل واشنطن حاليا، عبر ساترفيلد، جهود وساطة بين لبنان وإسرائيل، في ملفي الحدود البحرية والبرية.

ورفض لبنان مقترحا أمريكيا، في 2012، يقوم على منح 360 كيلومترا مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.