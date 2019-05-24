الحرائق تلتهم الأراضي الزراعية شرقي سوريا والأهالي يتهمون "ي ب ك" بافتعالها

اشتعلت الحرائق، خلال الأيام القليلة الماضية، في مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية بمناطق سيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا، وسط اتهامات من السكان للمنظمة بافتعال تلك الحرائق.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن حرائق اندلعت في مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في ريف محافظتي دير الزور والرقة.

واتهمت المصادر ما يسمى بـ"المجالس المدنية"، التابعة لـ"ي ب ك"، بالتراخي في الاستجابة لاستغاثات من المواطنين لإطفاء الحرائق في أرضيهم، حيث لم ترسل سيارات الإطفاء إلى الحقول المشتعلة، أو قامت بإرسالها بعد فوات الأوان.

وأوضحت أن سكان المناطق المستهدفة يتهمون "ي ب ك" بالوقوف وراء تلك الحرائق، خاصة أن البلدات التي اندلعت فيها الحرائق في دير الزور كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات طالبت بخروج المنظمة الإرهابية من بلداتهم.

وأفاد أحد المزارعين من دير الزور، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأن الحرائق كانت تندلع بعد مرور عناصر المنظمة بسياراتهم بجوار الحقول.

ولفت المزارع إلى أن "ي ب ك" تنتقم من المزارعين لأنهم رفضوا بيع محاصيلهم للمنظمة، كما أنها تعمل من خلال حرق الأراضي الزراعية إلى منع المواطنين من الاستفادة من المحصول، وبالتالي لا يبقى خيار للشباب في المنطقة سوى الانضمام للمنظمة حتى يحصلوا على مورد لهم ولعائلاتهم.