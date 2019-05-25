تفاصيل توقيع اتفاقية عسكرية بين روسيا والسودان

كشفت موسكو، أمس عن اتفاق عسكري روسي سوداني من شأنه تسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين، دخل حيز التنفيذ في 9 مايو/ أيار الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" البنود الرئيسية للاتفاق عن موقع بوابة المعلومات القانونية الروسي "الاتفاقية تنص على السماح بدخول السفن الحربية بعد الإخطار بذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل قبل تاريخ الدخول".

وجاء في نص هذه الاتفاقية أن "الغرض منها تطوير التعاون العسكري بين البلدين وفقا لقوانينهما ومبادئ وقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تكون روسيا وجمهورية السودان طرفين فيها".

وسيتبادل الطرفان، بموجب الاتفاقية، الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية، وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كلا البلدين على تطوير العلاقات في مجال التدريب العسكري المشترك للقوات، والتدريب الهندسي، والتعليم العسكري، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، والتضاريس العسكرية، والهيدروغرافيا العسكرية، والرياضة والثقافة.

كما ستتشارك روسيا والسودان تجربتهما في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

ولم تؤثر الأحداث الجارية في السودان، وعزل الرئيس عمر البشير والاحتجاجات المستمرة هناك، على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.