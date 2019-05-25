ظريف يبدأ زيارة رسمية للعراق

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إن ظريف وصل مطار بغداد الدولي مساء السبت، في زياة تستغرق 3 أيام.

وأوضح أن "زيارة ظريف تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والعلاقات الثنائية".

يشار أن زيارة ظريف تأتي وسط تصاعد توتر بين بلاده والولايات المتحدة، وأنباء عن احتمالية لعب العراق دور الوسيط بين الجانبين.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال زيارته، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن رئيس الجمهورية برهم صالح.

ويتوجه ظريف الأحد إلى مدينتي النجف و كربلاء (وسط)، بحسب المصدر ذاته.