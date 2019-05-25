قوات حفتر تفرج عن صحفيين جنوب طرابلس

أعلنت قناة "ليبيا الأحرار" الفضائية ذات الملكية الخاصة إطلاق سراح اثنين من صحافييها بعد ثلاثة أسابيع على اعتقالهما من قبل قوات موالية لخليفة حفتر.

وقالت القناة ومقرها في تركيا في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك مساء الجمعة، "نهنئ الأسرة الصحافية في ليبيا بإطلاق سراح الزميلين محمد القرج ومحمد الشيباني اللذين خطفا من قبل قوات حفتر في الثاني من أيار/مايو أثناء تغطيتهما للعدوان على طرابلس".

وشددت في بيانها على "ضرورة ملاحقة المليشيات التي قامت بخطف الزملاء، ومعاقبتهم محليا ودولياً" .

ويأتي إطلاق سراح الصحافيين عقب إدانات دولية ومحلية واسعة، حيث أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" حينها، القبض عليهما من قبل اللواء التاسع ما يعرف بـ"الكانيات" التابع لقوات حفتر في منطقة الساعدية 50 كلم جنوب غرب طرابلس.

كما طالبت "مراسلون بلا حدود" في بيان الاثنين الماضي، المشير حفتر بكشف مصير الصحافيين خاصة مع تداول أنباء تفيد بقتل القرج والشيباني .

وتشن قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.

وتسبّبت المعارك في سقوط 510 قتلى وإصابة 2467 بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

كما نزح نحو 75 ألف شخص من مناطق الاشتباكات، بحسب ما كشف عنه غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي.