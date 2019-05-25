القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

مقتل تسعة مدنيين في غارات ليلية في تعز اليمن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.05.2019 16:25
مقتل تسعة مدنيين في غارات ليلية في تعز اليمن

قُتل تسعة مدنيين بينهم طفلان في غارات جوية ليلية في جنوب غرب اليمن، حسب ما أفاد السبت طبيب ووكالة الأنباء التابعة للحوثيين التي نسبت الضربات إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وقال طبيب في مستشفى الثورة في شرق محافظة تعز لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إن أشخاصاً آخرين أصيبوا بجروح.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للمتمردين الحوثيين أن طائرات التحالف استهدفت محطة للمشتقات النفطية في المنطقة.

وتخضع مدينة تعز، كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، لسيطرة القوات الموالية للحكومة إلا أنها محاصرة من جانب الحوثيين.

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق رصدت إحدى شركات الرصد الكبرى، "تسربا نفطيا كبيرا بمياه الخليج"، قالت...
مختارات