الإنتربول اللبناني يسلم محافظ كركوك السابق للأمن العراقي

قالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، إنها ستسترد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بالاتفاق مع الإنتربول اللبناني، وكان كريم اعتقل سابقا في لبنان بناءً على طلب من بغداد.

وقال الوزارة، في بيان إن الإنتربول العراقي فاتح نظيره اللبناني، في 21 مايو/أيار الحالي، في قضية نجم الدين كريم المطلوب للقضاء العراقي بتهمة "الاختلاس"؛ وطلب منه التحفظ على المتهم لحين إرسال ملف الاسترداد.

وأضاف البيان: "تم إعلامنا من قبل الإنتربول اللبناني أنهم قاموا بإطلاق سراح كريم بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة، وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره، وهم بانتظار ملف الاسترداد، الذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929".

كان القضاء العراقي أصدر في يونيو/حزيران 2018 مذكرة اعتقال بحق نجم الدين كريم بتهمة "اختلاس أموال"، وقرر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.