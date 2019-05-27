العاهل الاردني يبحث في اتصال هاتفي مع ملك البحرين أزمات المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين في اتصال هاتفي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أزمات المنطقة ومساعي التوصل لحلول سياسية لها، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وقال البيان إن "الملك تلقى اليوم اتصالا من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأضاف البيان إنه "جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة".

ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان جرى بحث مشاركة الأردن في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل في إطار خطة السلام التي تعدّها واشنطن للمنطقة.

ولم يعلن الأردن حتى الآن موقفه من هذا المؤتمر، وأكد مسؤول حكومي قبل ايام إنه "من المبكر الآن الحديث عن مشاركة الأردن في هذا المؤتمر".

وتنظم الإدارة الأميركية يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمراً اقتصادياً في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها، وباتت تعرف باسم "صفقة القرن".

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية الرافضة للخطة عدم مشاركتها في المؤتمر. ويطلق الفلسطينيون اسم "صفقة القرن" تهكماً على خطة واشنطن للسلام التي يتحدث عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تسلمه السلطة ويتوقع أن يكشف عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل.

ويخشى الفلسطينيون أن تكون الخطة منحازة لصالح إسرائيل. وأعلنت السلطة الفلسطينية مراراً رفضها لها. وصرحت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق أن "كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً".

وقد يشهد مؤتمر المنامة الخروج بتعهّدات لاستثمارات كبيرة للمناطق الفلسطينية، لكن من غير المرجح أن يركّز على القضايا السياسية في جوهر النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أن أحداً لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي، مؤكدة عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.

كما أعلن عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين رفضهم دعوات لحضور المؤتمر.