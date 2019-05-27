"العسكري السوداني" يعلن "دعمه وتضامنه" مع الإمارات

عبر المجلس العسكري السوداني، الاثنين، عن تضامنه مع الإمارات ودعمه لـ"حقها الدفاع عن نفسها إثر الهجمات التي تعرضت لها مؤخراً".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، لدى عودة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم،عقب زيارة قصيرة للإمارات استمرت لساعات.

وأوضح كباشي أن البرهان أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأضاف: "أن البرهان عبر عن إدانة السودان للهجمات التي تعرضت لها الإمارات مؤخراً وتضامنه معها في حقها في الدفاع عن نفسها".

ومؤخراً تعرضت 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، حسب الخارجية الاماراتية .

وتشهد منطقة الخليج، توترًا كبيرًا عقب تلويح الولايات المتحدة بالتصعيد العسكري ضد إيران، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية في دول الخليج.

وقال الكباشي إن "البرهان أطلع محمد بن زايد علي تطورات الأوضاع بالسودان وجهود المجلس العسكري، والقوى السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلى ديمقراطية مستدامة".

وأشار إلى إلى أن ولي عهد أبوظبي، أكد حرص بلاده على مساندة السودان واستعدادها لدعم مشروعات التنمية فيه بما يحقق الازدهار لشعبه.

وأجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، زيارة إلى الإمارات، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر.