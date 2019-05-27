القضاء العراقي يحكم بإعدام 3 فرنسيين بتهمة الانتماء لداعش

حكمت محكمة الجنايات في بغداد، أمس، حكما بالإعدام بحق 3 مواطنين فرنسيين بعد إدانتهم بـ"الانتماء" إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرت المحاكمة في بغداد، الأحد، بحضور المتهمين الثلاثة ومحامين منتدبين من قبل المحكمة وعدد من وسائل الإعلام.

وقال مصدر داخل المحكمة، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام هم ليونار لوبيز وكيفن غونو وسليم معاشو؛ وقد تسلمتهم السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر.

من جهته، قال المستشار في جهاز مكافحة الارهاب العراقي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، فاضل أبو رغيف، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق الفرنسيين الثلاثة إثر إدانتهم بالانتماء لداعش وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

والحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.‎

وأضاف أبو رغيف أن "القرار الصادر من المحكمة -حال عدم الطعن عليه- سيحال بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصداره إلى وزارة العدل لتتولى مهمة تنفيذ الحكم الصادر"، لافتا إلى أن "وزارة العدل ملزمة أمام القضاء بتنفيذ حكم الإعدام".

وجرى محاكمة الفرنسيين الثلاثة بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.