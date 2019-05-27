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القطري فهد بادار يصبح أول عربي يصل قمتي "إيفرست" و"لوتسي"

وكالة الأناضول للأنباء
الدوحة
نشر في 27.05.2019 12:57
آخر تحديث في 27.05.2019 13:08
القطري فهد بادار يصبح أول عربي يصل قمتي إيفرست ولوتسي

استطاع الشاب القطري "فهد بادار" أن يصل إلى قمتي "إيفرست" و"لوتسي" ليصبح أول عربي يصل القمتين خلال الرحلة نفسها.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة القطرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إن "فهد بادار بات ثاني قطري يصل إلى قمة إيفرست، وأول عربي يصل إلى القمتين في الرحلة نفسها ".

وأصبح "بادار" أول عربي يدخل التاريخ بصحبة 30 شخصاً وصلوا إلى قمتي إيفرست (أعلى جبل في العالم) ولوتسي (رابع أعلى جبل عالمياً) خلال 24 ساعة.

وكان الشاب القطري قد غرّد في الـ17 من مايو الجاري، في مستهل مغامرته الفريدة، عبر حسابه في "تويتر"، وتعهد برفع علم بلاده فوق القمتين الجبليتين.

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