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المنطقة الخضراء بالعراق ستفتح بالكامل مطلع يونيو القادم

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.05.2019 19:17
المنطقة الخضراء بالعراق ستفتح بالكامل مطلع يونيو القادم

أعلن مسؤول برئاسة الوزراء العراقية، الثلاثاء، أن "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد سيتم افتتاحها بالكامل ابتداءً من مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي؛ إن "المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 ساعة ابتداءً من أول أيام عيد الفطر (4 يونيو)".

يشار أن المنطقة المحصنة أنشأتها قوات التحالف الدولية، التي غزت العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003؛ للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 10 كم مربع، على الضفة الغربية لنهر دجلة، وبدأ اسمها بالظهور مع قيام الحكومة الانتقالية، عقب الغزو.

وتعتبر من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، ومقر مؤسسات الدولة من حكومة وجيش، وتضم السفارات الأجنبية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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