37 ألف عائلة يمينية تنزح من منازلها منذ مطلع العام بسبب الحرب

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، إن نحو 37 ألف عائلة يمنية نزحت من منازلها في اليمن منذ مطلع العام الجاري.

وذكرت المفوضية في تغريدة على صفحتها بـ "تويتر" أن تلك الأسر اليمنية اُضطرت إلى النزوح من منازلها، وإن تلك الحصيلة سُجلت في مختلف أنحاء اليمن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت المنظمة إلى طفلتين افترشتا الأرض بينما يعمل أفراد عائلتيهما على إنشاء أكواخ تأويهم في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وشهدت محافظة حجة قتالا عنيفا خلال يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2019، بين مسلحي جماعة الحوثيين، ورجال القبائل في مديرية كشر، أدت إلى مقتل العشرات ونزوح الآلاف من منازلهم وقراهم.

كما تدور معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة الضالع جنوبي اليمن، منذ أبريل/ نيسان الفائت، بعد تقدم الحوثيين باتجاه جنوب البلاد، ومحاولتهم إعادة السيطرة على محافظة الضالع.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.