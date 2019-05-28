خاطفون يهددون بقتل أردنيين اثنين في سوريا ما لم تدفع فدية 90 ألف دولار لإطلاق سراحهما

اختطف مجهولون، أردنيين في سوريا، وطلبوا فدية 90 ألف دولار لإطلاق سراحهما، وإلا فسيتم قتلهما.

وقال مأمون قرباع، والد أحد المخطوفين: "وردني اتصال من سوريا في الخامسة من مساء الاثنين وأبلغني المتصل بأن ولدي معاذ بحوزتهم هو وشخص آخر، يدعى خلدون السخني، وبأنهم يريدون فدية 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما ".

وتابع: "على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية بالحادثة، واليوم (الثلاثاء) اتصل بي ابني معاذ، وأبلغني بأنهما بخير، لكن الخاطفين يصرون على الفدية".

وأردف الأب: "الخاطفون أعطونا مهلة 72 ساعة (من لحظة الاختطاف)، وإلا فستتم تصفيتهما".

والأردنيان المخطوفان هم من سكان مدينة الطرة، التابعة للواء الرمثا، أقصى شمال المملكة.

وقال خالد أبو حسان، عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عن لواء الرمثا: "تم تبليغي من ذوي المخطوفين عن الحادثة، وسنتواصل من خلال حكومتنا للعمل عن الإفراج عنهما".

ولم تعقب وزارة الخارجية الأردنية على الحادثة..