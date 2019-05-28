بومبيو يبحث مع نظيره المصري تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، مع نظيره المصري، سامح شكري، تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الخليج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومبيو مع نظيره المصري، وفق بيان للخارجية المصرية، "في إطار التشاور المستمر بين البلدين".

وأوضحت أن الاتصال تناول "سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الصعد خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت أن الوزيرين تباحثا حول "مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج".

واتفق الوزيران على "استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو/أيار الجاري، لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.