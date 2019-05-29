الدفاع العراقية تعلن تحييد 14 من "داعش" بإنزال جوي‎ في الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعملية انزال جوي غربي الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي، استهدفت مقرا لعصابات داعش في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن مقتل 14 ارهابيا، بينهم انتحاريون وقيادات، خلال اشتباك مع القوة"، مشيرة الى أن "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة".

ومؤخرا، بدأ تنظيم"داعش" شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم إعلان العراق، رسميا نهاية 2017، عن هزيمة "داعش" بالبلاد، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة.