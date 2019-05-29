كوشنر في المغرب.. أولى محطات جولته الشرق أوسطية الجديدة

أجرى العاهل المغربي محمد السادس، محادثات مع جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الذي يقوم بزيارة للمغرب حاليًا، تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذلك التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ووصل جاريد كوشنر، الرباط، في وقت سابق الثلاثاء في إطار جولة تشمل أيضًا الأردن وإسرائيل.



وقد أقام العاهل المغربي، الثلاثاء، مأدبة إفطار في مقر الإقامة الملكية بمدينة سلا، على شرف ضيفه كوشنر، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وحضر مأدبة الإفطار عن الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، وعن الجانب المغربي مستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.





وذكر موقع "المغربية 360" (مقرب من السلطات) أن "كوشنر" وصل برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، والممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية، براين هوك.

ولفت الموقع أن الوفد سيجتمع بعاهل البلاد، الملك محمد السادس، لبحث مشاركة المملكة بـ"ورشة المنامة".

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.