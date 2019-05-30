الأمن المغربي يلقي القبض على أحد زعماء المافيا الإيطالية

تمكن الأمن المغربي، الأربعاء، من توقيف مواطن إيطالي يشتبه في أنه زعيم "أحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم كامورا".



جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.



ولفت البيان إلى أن الموقوف "مواطن إيطالي يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تزعمه لأحد فروع المافيا الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم كامورا".



وأوضح البيان أنه "تم توقيف المواطن الإيطالي المطلوب للعدالة بمدينة طنجة، تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته عن السلطات القضائية الإيطالية، وكذا إعمالا للنشرة الحمراء".



وتابع البيان "وذلك للاشتباه في ارتكابه لأنشطة إجرامية في إطار المافيا الإيطالية، تتمثل في ابتزاز رجال الأعمال والعنف والقتل العمد والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية".



وبحسب البيان " فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية".



وتعتبر "الكامورا" إحدى المنظمات الإحرامية الإيطالية وأقدمها، وتعرف بتبييض الأموال عن طريق الاتجار في النفايات.