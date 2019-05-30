بولتون: سنسلم أدلة تورط إيران بهجوم الفجيرة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الخميس، إن الأدلة على تورط إيران في استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات، ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

وأضاف بولتون، في تصريح صحفي، أن "التهديد الإيراني لم ينته بعد"، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

واعتبر أن "الرد السريع ونشر تعزيزات عسكرية أمريكية، ساعد في ردع إيران".

وتابع: "إذا هاجمت إيران أو عملاؤها مصالح أمريكية فسيكون ذلك خطأ فادحا، وإذا أرادت التفاوض فلا بد من وقف هذا السلوك".

والثلاثاء، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الإمارات، لمناقشة أزمات أمنية إقليمية.

والأربعاء، اتهم بولتون إيران، في مؤتمر صحفي، بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط بالمياه الإماراتية قبل أسبوعين، وهو ما نفته طهران.

وتصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض إلى قمتين في مكة خليجية وإسلامية يومي الخميس والجمعة، لبحث تلك التهديدات، بعد استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.