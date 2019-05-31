التحالف الدولي يقر بمقتل 1300 مدني في غاراته على سوريا والعراق منذ 2014

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن الجمعة بمقتل أكثر من 1300 مدني في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته ضد تنظيم داعش في العام 2014.

وأشار التحالف الدولي في بيان إلى أنه شن 34,502 غارة بين آب/أغسطس العام 2014 ونهاية نيسان/ أبريل الحالي.

وبيّن التحالف أنه "خلال هذه الفترة واستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة (المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) تقييماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف".

وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.

وتقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به. فقد قتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 3800 مدني بينهم نحو ألف طفل في غارات للتحالف الدولي في سوريا فقط.

وأشار التحالف الدولي في بيانه الجمعة إلى سبعة تقارير وصفها بـ"غير الموثوقة" حول مقتل مدنيين في غارات شنها على الباغوز بين 11 و24 أذار/مارس.