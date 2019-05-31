الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخر بعدما حاولا دخول القدس

قتل شاب فلسطيني، الجمعة، وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إن شابين فلسطينيين وصلا قسم الطوارئ إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما، قرب بيت لحم، فارق أحدهما الحياة بعد دقائق.

وأضاف البيان، أن الضحية المقتول يدعى عبد الله غيث (16 عاماً) من سكان مخيم الفوار قرب الخليل (جنوب)، أصيب برصاص حي اخترق قلبه ورئته.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المصاب الثاني (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي في البطن، وما يزال في غرفة العمليات.

وقال شهود عيان للأناضول إن الشابين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي بينما كان يحاولان اجتياز الجدار الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 40 عاماً من الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان بدون الحصول على تصاريح خاصة.

وعادة ما يشهد الجدار الفاصل محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، لأداء الصلاة في المدينة المقدسة.