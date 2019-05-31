اليمن .. تظاهرة للحوثيين لإحياء" يوم القدس العالمي" في صنعاء

تظاهر عشرات من مؤيدي جماعة "الحوثي" الجمعة، في شارع المطار شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، في ذكرى "يوم القدس العالمي".

ورفع المتظاهرون أعلاما لفلسطين واليمن، ولافتات حملت شعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، كما رددوا هتافات تطالب الزعماء العرب بـ "وقف قتل المدنيين اليمنيين".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة (أعلى سلطة) محمد علي الحوثي، إن جماعته تشعر بالأسف بعد أن تجاهل البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة بمكة القضية الفلسطينية.

وتابع موجهًا حديثه للزعماء العرب "لماذا لم تكن القضية الفلسطينية أولوية لكم في الإنفاق العسكري، الأموال التي تقدم لـ(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب هي أموال عربية وكان الأولى أن تنفق من أجل الأقصى، فلماذا تقدمها السعودية من أجل قتل اليمنيين؟".

وردد المشاركون هتافات تؤكد "ثبات موقف الشعب اليمني في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".

و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، ويشهد فعاليات ومسيرات على مستوى العالم تنادي بنصرة القدس والمسجد الأقصى في مواجهة الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية.

ويعود تاريخ الاحتفال بـ"يوم القدس العالمي" إلى العام 1979، عندما أعلن المرشد الإيراني آية الله الخميني، آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، يوما عالميا لمدينة القدس.