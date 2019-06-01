القمّة الإسلامية تدعو لمقاطعة الدول التي فتحت سفارات في القدس

حضّت قمّة منظّمة التعاون الإسلامي في مكّة المكرّمة السبت الدول الأعضاء فيها على "مقاطعة" الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس، مطالبةً إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها بعد عام 1967 والاعتراف بالدولة الفلسطينيّة.

وشددت القمة في بيانها الختامي على "مركزية قضية فلسطين (..) ورفضت وإدانت بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال".

ودعا البيان "الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية الصادرة عن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو/أيار 2018".

وشدد مؤتمر القمة على "رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وتحشد واشنطن، حاليا، لمؤتمر دولي مقرر عقده البحرين، يونيو/حزيران المقبل؛ بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن" التي يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها عقب شهر رمضان، وفق إعلام أمريكي.