"الدستوري" الجزائري يعلن استحالة إجراء انتخابات الرئاسة في 4 يوليو

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/تموز، ورفض ملفي الترشح المودعين لديه.

وذكر المجلس في بيان أنه اجتمع في 29 مايو/أيار الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو (تموز) 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.

ولفت البيان إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي،، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القسم) الدستورية.

والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.

وكان المجلس الدستوري قد أغلق ليلة السبت / الأحد الماضية، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوه معروفة التقدم للسباق الرئاسي.