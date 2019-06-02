الشرطة الإسرائيلية تؤمن اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وتحاصر المصلين

أغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب المغاربة" الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، إنه تم إغلاق باب المغاربة عقب السماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى.

واعتبرت الدائرة في بيانها ما حصل "انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان".

وبحسب وكالة الأناضول، فإن القوات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية ما زالت تُحاصر المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، بعدما فرّغت محيطه من المصلين.

وأضافت أن داخل المصلّى القبلي أعداد كبيرة من المُعتكفين المحاصرين فيه، كما نقلت عن مصادر داخل المصلى، وجود عدد من الإصابات جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات "الهيكل" المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه "يوم توحيد القدس" وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.