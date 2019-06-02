مقتل ثلاثة جنود من قوات الأسد في قصف إسرائيلي صاروخي بالقنيطرة

قتل ثلاثة جنود من قوات الأسد وجرح سبعة آخرون في القصف الصاروخي الاسرائيلي الذي استهدف محافظة القنيطرة السورية فجر الأحد، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.

وقال المصدر "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا (01,10 ت غ) جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي"، موضحا أن الهجوم أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح وبعض الخسائر المادية.

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية، محملا النظام السوري مسؤولية "كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن "واحدة منهما رصدت داخل اسرائيل".

وكانت الوكالة السورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الأحد "لأهداف جوّية معادية" أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع" في جنوب غرب دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ صواريخ استهدفت "تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام" في منطقة الكسوة في جنوب غرب العاصمة.