السيسي تعليقاً على "صفقة القرن": مصر لن توافق على شيء لا يريده الفلسطينيون

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن توافق على شيء لا يريده الفلسطينيون، تعليقا على ما يتداول بشأن "صفقة القرن".



و"صفقة القرن" اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع القدس واللاجئون.



وأكد السيسي، في حفل إفطار بأحد فنادق القاهرة "دعم مصر الكامل للفلسطينيين وحقهم المشروع في تقرير المصير".



وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية وصحيفة الأهرام (حكومية)، أن "مصر لن توافق على أي شيء لا يريده الفلسطينيون".



وقال إن "صفقة القرن موضوع البعض يتحدث عنه في الإعلام وهو من أطلق عليه هذا الاسم".



وتابع: "هل تتصورون إني ممكن أفرط في حاجة.. إحنا (نحن) مخلصين وشرفاء".



ووجه حديثه لأهالي سيناء (شمال شرق/ محاذية لقطاع غزة وإسرائيل) الذين شاركوا في حفل الإفطار، قائلاً: "هتسيبوا (تتنازلون عن) حاجة لحد (لأحد)؟".