فرنسا تدين فض المجلس العسكري اعتصام المحتجين بالخرطوم بالقوة

دانت فرنسا الاثنين فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة الذي أدى الى مقتل 13 شخصا على الأقل ودعت الى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه الى القضاء.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الايام الماضية في السودان في قمع التظاهرات (...) وتدعو الى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل الى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية".

وقامت القوات السودانية الاثنين بفض الاعتصام في الخرطوم الذي يطالب بتسليم السلطة الى المدنيين في البلاد، ما أوقع 13 قتيلا ومئات الجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذي أكدوا استمرار تحركهم حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم، عبر الإضراب والعصيان المدني اعتبارا من اليوم.

وأضافت الناطقة الفرنسية انييس فون دير مول إن فرنسا "تدعو كل الاطراف السودانية الى الامتناع عن أية أعمال عنف يمكن ان تمس بالانتقال السلمي الذي يتطلع إليه الشعب السوداني".