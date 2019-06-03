أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين ، سقوط 5 قتلى وعشرات المصابين في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم.





وقالت "ارتقى ثلاثة شهداء الآن برصاص المجلس العسكري ليصل عدد شهداء مجزرة المجلس الانقلابي إلى خمسة شهداء."



وأشارت إلى "سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".



ونوهت إلى أن "هناك عدد من القتلى لم يتم التأكد منهم وستوافي اللجنة بهم حال التأكد."

وقالت اللجنة إن "عياداتها داخل الميدان محاصرة مع وجود عدد من الإصابات بداخلها".

وأكدت "إطلاق النار داخل حرم مستشفى (المعلم) الواقع على محيط ميدان الاعتصام



وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.



وقال تجمع المهنيين السودانيين أبرز قادة الاحتجاجات في البلاد، إن" الثوار المعتصميين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام

ودعا تجمع المهنيين السودانيين عقب فض ميدان الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا ".

وأوضح بيان صادر عن التجمع أنه "تم حشد أعداد كبيرة من الميليشيات المأجورة لتنفيذ فض الاعتصام باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين الثوار السلميين

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

