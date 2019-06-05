مقتل ثمانية عناصر من قوات الأمن المصرية في هجوم بشمال سيناء

قتل مسلحون ثمانية عناصر أمن مصريين الأربعاء عند حاجز في شبه جزيرة سيناء التي تشهد منذ مدة مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متمردة، وفق مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس: "نقل ثمانية قتلى وثلاثة جرحى إلى مستشفى العريش الحكومي. جميع الضحايا من عناصر جهاز الأمن المركزي".

وأفاد مصدر أمني عن إرسال تعزيزات إلى النقطة الأمنية وسماع تبادل لإطلاق النار.

وأضاف إن "النقطة الأمنية مطوقة حاليا من الجيش والشرطة".

وذكر التلفزيون الرسمي إن هناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد القتلى نظرا لورود تقارير عن هجمات على عدة نقاط أمنية.

ويأتي الهجوم فيما تحتفل مصر بأول أيام عيد الفطر.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة صباح الاربعاء. كما لم تدل السلطات بأي تعليق عليه بعد.

وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات جماعات متمردة في شمال سيناء مرتبطة بتنظيم داعش