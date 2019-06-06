الجالية السودانية تنظم وقفة احتجاجية في إسطنبول ضد فض اعتصام الخرطوم

نظمت الجالية السودانية في تركيا، الخميس، وقفة احتجاجية ضد ما تعرض له المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم وخلف سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ورغم أجواء عيد الفطر، إلا أن أبناء الجالية السودانية في إسطنبول وخارجها، شاركوا في الوقفة، حاملين أعلام بلادهم، منددين بما حصل خلال فض الاعتصام السلمي بالخرطوم، والذي خلف سقوط قتلى وجرحى.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، ليرتفع الرقم إلى 108 أشخاص بحسب لجنة الأطباء السودانيين (غير حكومية)، فيما قالت الجهات الرسمية أن العدد لا يتجاوز 46 قتيلا.

وردد أبناء الجالية المشاركين والذين بلغ عددهم العشرات، هتافات بالعربية والتركية، مثل "حرية سلام وعدالة، الثورة خيار الشعب"، "حرية سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب"، و"عاش السودان حرا مستقلا ابيا"، "لا تقتلوا أطفالنا، لا تقتلوا نساءنا، لا تقتلوا سوداننا".

وتلا صبحي ادم من ابناء الجالية السودانية، بيانا جاء فيه "نحن أبناء الشعب السوداني المقيمون في تركيا؛ نستنكر وندين بأشد العبارات عملية فض اعتصام القيادة العامة(للجيش)، وكل عمليات القتل والتنكيل التي قامت وتقوم بها المليشيات التابعة للمجلس العسكري".

وأضاف البيان "نحمّل المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية الجنائية الكاملة المترتبة عن ذلك، لأنه المسؤول عن إدارة البلاد منذ إزاحة رأس النظام عن الحكم".

وشدد البيان على "الرفض التام لبيان رئيس المجلس العسكري الأخير الذي تراجع فيه عن كل ما تم الاتفاق عليه من قبل، ونعد ذلك انقلابا على ثورة 19 ديسمبر".

المشاركون وجهوا دعوات في بيانهم "للشعب السوداني الثائر في جميع مدن وأرياف السودان، لمواصلة ثورته بالعصيان المدني، والإضراب عن العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين".

كما دعوا القوى السياسية الثائرة بمختلف مكوناتها إلى "التوحد والوقوف كجسد واحد ضد انقلاب المجلس العسكري، والتأكيد على مدنية الفترة الانتقالية".

ووجه البيان الدعوة للشعب التركي وحكومته للوقوف بجانب الشعب السوداني في نضاله من أجل حريته.

كما ناشد المشاركون في الوقفة كل دول العالم للوقوف بجانب الشعب السوداني، ومساندته لتحقيق أهداف ثورته المتمثلة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وحثوا الجاليات السودانية في الخارج على تكوين تنسيقيات لتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لإنجاح ثورة 19 ديسمبر(2018).

مناضل العبد الله، مسؤول الإعلام في تنسيقية الجالية السودانية بإسطنبول، قال "هذه الوقفة تأتي تضامنا مع المتواجدين في الداخل، ليصلهم الدعم المادي والمعنوي، ونوصل صوتنا للعالم أجمع، بأن السودانيين في مختلف بقاع العالم يقفون إلى جانب ثورتهم، ويقفون ضد القتل والحرق والتنكيل وضد الأمور التي تحصل في السودان منذ 19 ديسمبر".

وزاد "هي رسالة للعالم اجمع، وخاصة الدول التي تتدخل بشؤون السودان، بألا تتدخلوا بشؤوننا، وخاصة أن ثورتنا شأن داخلي 100% ونحن نرفض هذه التدخلات".

من ناحيتها، قالت سلاف الصادق حولي، وهي طالبة جامعية متخرجة حديثا من إحدى الجامعات التركية، "رسالتنا هي الاعتراض على اراقة الدماء، وما فعله المجلس العسكري في آخر أيام رمضان المبارك، والتي كانت مجزرة وغدرا واضحا".

وأضافت: "قتلوا الأبرياء ورموهم في النيل، وهذه حالة سيئة جدا، ونحن غير قادرين على إيصال أي مساعدة، إلا بالدعوات والمحافظة على سلميتنا، نحن نشعر بالعجز، وبإذن الله منتصرين".

وختمت بالقول "نحن في إسطنبول جئنا من مختلف المدن من تركيا، للترحم على ارواح الشهداء، والدعاء بالشفاء للجرحى، ونقول لهم اننا قلبا وقالبا معكم، ولا نريد تدخل دولي، فقط يتركوننا لوحدنا للوصول لما نريد، فالشعب السوداني حر وسيظل حرا".