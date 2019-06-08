الأمم المتحدة تدعو مجدداً لهدنة إنسانية "عاجلة" في طرابلس الليبية

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، مطالبتها بهدنة إنسانية "عاجلة" في العاصمة طرابلس التي تشهد معارك ضارية منذ نحو شهرين.

جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية عقب تفقد رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمدارس بطرابلس تؤوي مهاجرين نزحوا من مراكز الهجرة غير النظامية الواقعة في نطاق المعارك.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد مليشيات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وقالت البعثة في بيانها إن سلامة تفقد عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

وأوضحت أنه زار "مدرسة أبو ذر الغفاري و مدرسة أحمد ابن شتوان التي تستقبل مهاجرين نزحوا من مناطق الاقتتال في طرابلس من جراء الاشتباكات المؤلمة".

وطالبت البعثة بحسب البيان "بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين".

واطلع سلامة خلال الزيارة "على احتياجات المهاجرين وعمل وكالات الأمم المتحدة".