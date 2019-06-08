سي إن إن: السعودية تسعى لإعدام مراهق شيعي بعد 4 سنوات من الاعتقال

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، أنّ المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ 13 عاما، وتجاوز عمره اليوم 18 عاما.

وأشارت الشبكة أنّ قريريص اعتقل قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم من قبيل "الإرهاب والتحريض على التمرد".

وأوضحت أن قريريص عندما كان عمره 13 سنوات، "قاد احتجاجات من أجل حقوق الأقلية الشيعية في السعودية".

وأضافت: "اعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 سنة".