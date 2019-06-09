272 حريقا تلتهم 40 ألف دونم زراعي في العراق خلال شهر

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، إحصائية لمجمل حرائق المحاصيل الزراعية في البلاد خلال شهر واحد فقط، موضحة أن عددها بلغت 272 حريقا والتهمت 40 ألف دونم.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "حوادث الحرائق التي طالت حقول المحاصيل الزراعية من 8 مايو لغاية 8 يونيو ، وشملت حقول الحنطة والشعير في عدة محافظات من البلاد بلغت 272 حادثاً".

وأضاف البيان، أن "أسباب الحوادث كانت كالتالي، 74 حادث عطب أسلاك كهربائية، 35 حادثا متعمدا، 25 حادث شرارة نار من الحاصدة، 22 حادثا بسبب رمي أعقاب السجائر المشتعلة، 32 حادثا مصدرها نار خارجية، 84 حادثا لم تحدد من قبل الأدلة الجنائية".

وبحسب الجدول الذي نشر احصائية الحرائق خلال شهر، "تصدرت محافظة صلاح الدين المحافظات بنسبة اندلاع الحرائق فيها والتي بلغت 94 حريقا تلتها نينوى بـ55 حريقا وكركوك بـ51 حريقا".

فيما شهدت العاصمة بغداد ستة حوادث حريق للمحاصيل الزراعية.

ولفت البيان، إلى أن "عدد المساحات المحترقة خلال الفترة الماضية بلغت أكثر من 40 ألف دونم".

وأشار إلى أن "عدد المساحات التي أنقذت من النيران بلغت أكثر من 992 ألف دونم زراعي".

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، التهمت حرائق كبيرة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد.