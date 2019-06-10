بابا الفاتيكان: نرغب في الذهاب إلى العراق قريباً

كشف البابا فرنسيس اليوم عن رغبته في زيارة العراق العام المقبل، رغم استمرار الظروف الأمنية غير المستقرة فيه.

وقال البابا في خطاب ارتجل جزءا منه، لدى استقباله المشاركين في اجتماع المساعدات للكنائس الشرقية "ترافقني فكرة ملحة عندما أفكر في العراق، حيث أرغب في الذهاب العام المقبل، حتى يتمكن من المضي قدما من خلال مشاركة سلمية ومتعاونة في بناء الخير العام".

وأعرب أيضا عن الأمل ألا "تقع البلاد من جديد في التوترات الناشئة عن النزاعات بين القوى الإقليمية".

وكان الحبر الأعظم أعرب في الماضي عن رغبته في الذهاب إلى العراق؛ إلا ان الشروط اللازمة لم تتوافر لمثل تلك الرحلة، كما قال في كانون الثاني/يناير الثاني، المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وأكد بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، بعد زيارة للعراق، أن مثل هذه الرحلة تفرض "الحد الأدنى من الشروط غير المستوفاة في الوقت الراهن".

واعتبر المسؤول الثاني في الكرسي الرسولي أن "مشكلة الإرهاب لم تحل" و"جذور هذه الظاهرة لا تزال قائمة".

لكن الكاردينال بارولين أكد رغبة البابا في زيارة هذا البلد.