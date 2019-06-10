مصرع 20 شخصاً في قصف للنظام السوي وروسيا على إدلب

ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي للنظام السوري وحليفته روسيا على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا إلى 20 قتيلًا من المدنيين.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن 4 مدنيين قتلوا في بلدتي معرتحرمة وكفر بطيخ، و13 سقطوا في قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن القصف الذي استهدف معرتحرمة كان عنيفاً وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع في البلدة في ظل تواصل عمليات الإنقاذ فيها.

وأضافت المصادر أن 3 مدنيين قتلوا في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي.

ومع سقوط القتلى المذكورين بلغ عدد القتلى المدنيين منذ فجر اليوم حتى اللحظة 26 قتيلًا.

وتشن قوات النظام وحلفاؤها الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود؛ ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

من جانبها، تقوم فصائل المعارضة بهجمات معاكسة على قوات النظام بين الحين والأخر لإيقاف محاولاته للتقدم أكثر.