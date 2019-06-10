نيوزيلندا ستسحب قواتها من العراق بحلول يونيو 2020

أعلنت نيوزيلندا، اليوم، أنها ستسحب جنودها المتمركزين في العراق في يونيو/حزيران من العام المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي: "خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ستتمكن نيوزيلندا من خفض وإنهاء التزاماتها بالعراق".



وأضافت: "قبل أربعة أعوام، قطعت نيوزيلندا التزاما على نفسها تجاه حكومة العراق وقوات التحالف، بتدريب قوات الأمن العراقية ورفع مستواها لمنع تنامي قوة داعش".



وتابعت: "لقد تحقق تقدم كبير على هذا الصعيد بشكل يسمح بتقليص مشاركتنا وإنهائها بحلول العام المقبل، من منطلق نجاحنا في تحقيق ما ذهبنا إليه".



ومع ذلك قالت أردرن إن نيوزيلندا ستزيد إسهاماتها المالية الرامية لإرساء الاستقرار بالعراق إلى ثلاثة ملايين دولار نيوزيلندي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقابل 2.4 مليون خلال عامي 2018 و2019 (الدولار النيوزيلندي يعادل 0.6630 دولار أمريكي).



وقالت: "بالرغم من الهزيمة التي لحقت بداعش على الأرض في العراق وسوريا، فإنه يظل تهديدا، ويحتاج العراق لدعم دولي مستمر مع مضيه نحو التعافي والاستقرار".



يشار إلى أن نيوزيلندا وافقت في 2015 على إرسال 143 فردا من قوات الدفاع إلى بغداد للمشاركة في تدريب القوات العراقية على قتال داعش، رغم أنها رفض المشاركة في الحرب هناك.

وكان من المقرر أن تبقى تلك القوات في العراق حتى نهاية مايو/أيار 2017 إنما كان يتم تمديد مهمتها.

هذا وستخفض نيوزيلندا عدد أفرادها ضمن مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان من 13 عسكريا إلى 11 عسكريا فقط على أن تبقى هناك حتى ديسمبر كانون/الأول 2020 لدعم تدريب الجيش الأفغاني.