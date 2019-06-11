إيران تفرج عن لبناني متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة

نقلت وكالة أنباء إيرانية اليوم، خبر الإفراج المشروط عن لبناني حُكم بالسجن عشرة سنوات عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

ونقلت "ميزان أونلاين" عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، أن "المحكمة ذات الصلة وافقت على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيسلم إلى السلطات اللبنانية".

وتابع أنه "وفقاً للقانون، إذا أتم الذين حوكموا بما يصل إلى عشرة سنوات سجناً، ثلث المدة على الأقل، وأظهروا حسن سلوك" يمكن الإفراج عنهم بشكل مشروط.

وأشار إسماعيلي إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب "بكتاب" الإفراج عن زكا، وقال حزب الله إن ذلك سيكون "مناسباً".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث أن "العملية قضائية بالمطلق ولا يوجد أي موقف سياسي فيها".

وكان نزار زكا (51 عاماً) اعتقل في أيلول/سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران، وكان في ذلك الوقت مقيماً في الولايات المتحدة. وحكم عليه في تموز/يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن.

وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه "علاقات عميقة مع الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأميركية".

وفي أيلول/سبتمبر العام 2017، اكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق زكا بالإضافة إلى مواطن أميركي ومواطنين ايرانيين اميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.