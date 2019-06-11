نتنياهو يوافق على حضور جلسة استماع حول اتهامات فساد ضده

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تردد، على حضور "جلسة استماع"، في اتهامات فساد موجهة له في شهر اكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن محامي رئيس الوزراء، عاميت حداد، أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، إن نتنياهو سيحضر جلسة الاستماع، التي ستعقد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وابلغ المحامي حداد مكتب المستشار القانوني للحكومة بموافقة نتنياهو، مضيفا مع ذلك إنه "كان بالأحرى إرجاء الجلسة بسبب الانتخابات".

كما ادعى أن هناك "مستندات ناقصة، وأن الوقت غير كاف لدراسة مواد التحقيق"، منتقدا عدم السماح لرئيس الوزراء بتلقي تمويل من مقربيه مثلما يحق لأية شخصية عامة.

وتجري الانتخابات العامة المبكرة في إسرائيل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحاول نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع لعدة أشهر بسبب الانتخابات، إلا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية رفض طلبه.

وكان ماندلبليت قد أعلن نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيا أو مكتوبا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأشهر الماضية، إن عدة اشهر قد تمر قبل أن يعلن ماندلبليت قراره النهائي بشأن توجيه لائحة اتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت خلال العامين الماضيين، بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات أساسية.