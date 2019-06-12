عفرين.. انفجار عبوة ناسفة يتسبب بمقتل مواطن سوري

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة للجيش السوري الحر في مركز مدينة عفرين، في شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن عبوة ناسفة تم تثبيتها على سيارة تابعة للجيش السوري الحر، انفجرت الأربعاء، ما أسفر عن مقتل سائق السيارة وجرح زوجته، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف نقلت الزوجة المصابة إلى مشفى المدينة.

وأوضحت المصادر إلى تعرض المحلات والبيوت القريبة من مكان التفجير لأضرار مادية لم يتضح حجمها بعد.

وإثر الانفجار توجهت قوات الأمن في المنطقة إلى مكان الحادث، مشيرة بأصابع الاتهام لمنظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية التي سبق وأن نفذت عمليات مشابهة في مناطق سيطرة الجيش الحر شمالي سويا انطلاقا من مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وفي شهر آذار/ مارس من العام الماضي حرر الجيشان التركي والسوري الحر مدينة عفرين من الإرهاب ضمن عملية غصن الزيتون.