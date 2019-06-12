نظام دمشق يعلن تصديه لصواريخ إسرائيلية

أعلن النظام السوري فجر الأربعاء أن دفاعاته الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" وأسقطت "عددا من الصواريخ" في جنوب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لنظام دمشق (سانا).

وقالت الوكالة "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها" مضيفة أن الهجوم وقع حوالى الساعة الثانية فجرا (11,00 ت غ) على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان.

وأشارت الوكالة إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية".

وأضافت أن "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

وقد كثر استهداف الدولة العبرية لمواقع لجيش النظام السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، منذ تدخل هذا الأخير في دعم النظام السوري عسكريا.

وتعود عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى مطلع حزيران/يونيو. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها مواقع عدة تابعة لجيش النظام السوري والميليشيا الشيعية التي تقاتل الى جانبه في سوريا ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيار/مايو قصفت إسرائيل محافظة القنيطرة جنوب سوريا.