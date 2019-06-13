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أنباء عن انفجارات على متن ناقلتي نفط في خليج عمان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.06.2019 10:04
آخر تحديث في 13.06.2019 10:54
قطع بحرية أمريكية في بحر العرب (الفرنسية) قطع بحرية أمريكية في بحر العرب (الفرنسية)

أوردت وسائل إعلام أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

ونقلت وكالة الاسوشيتد برس أن هيئة السلامة البحرية البريطانية أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

فيما نقلت الوكالة الفرنسية أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي تنقل النفط الخام من منطقة الخليج.

وبحسب وكالة "يونيوز" فإن مصادر محلية باكستانية تحدثت عن سماع دوي الانفجارات، وأن حاملتي نفط عملاقتين طلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

هذا ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين فورًا على أسئلة الوكالات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين اللتين شب فيهما الحريق نرويجية وكانت تحمل النفط من أبو ظبي وأنه قد تم إخلاء طواقم السفينتين.

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