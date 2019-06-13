السيسي عن دعم بلاده لحفتر: موقف مصر لم ولن يتغير

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، دعم بلاده لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق (شرق).

جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء عقده السيسي مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، اليوم بالقاهرة، على هامش زيارة يجريها الأخير لمصر غير محددة المدة.

وقال السيسي إن "موقف مصر لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي، في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في البلاد".

وشدد على أن "إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة".

كما أشار إلى "دعم الشرعية الفعلية بليبيا المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب"، دون إشارة لحكومة الوفاق الوطني الليبي التي تحوز اعترافا دوليا.

وعادة ما تعتبر القاهرة أن الجيش الوطني الليبي هو قوات حفتر، واستقبل السيسي أكثر من مرة حفتر في الفترة الأخيرة، ووصف قواته بـ"الجيش الوطني الليبي".

والأربعاء، أعلن وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، في بيان ختامي عقب اجتماع في تونس، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، داعين لوقف فوري لإطلاق النار.

منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

ومنذ 2011 تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) وقائد قوات مجلس النواب خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب بطبرق.